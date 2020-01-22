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Україна до 2050 р. відмовиться
від вугільної генерації,...

Україна до 2050 р. відмовиться від вугільної генерації,...
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  #<12
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 19:21

Re: Україна до 2050 р. відмовиться від вугільної генерації,.

С каждым днем убеждаюсь в том, что в нынешнем правительстве явно не хватает Омельяна с его гипрелупом, но самое печальное что с таким стратегическим мышлением к 2050 году проблему энергоснабжения на этой территории будут решать восточные воеводства Польши вместе и западными федеральными округами России...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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