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Додано: Чет 23 січ, 2020 19:21
Re: Україна до 2050 р. відмовиться від вугільної генерації,.
С каждым днем убеждаюсь в том, что в нынешнем правительстве явно не хватает Омельяна с его гипрелупом, но самое печальное что с таким стратегическим мышлением к 2050 году проблему энергоснабжения на этой территории будут решать восточные воеводства Польши вместе и западными федеральными округами России...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Чет 23 січ, 2020 23:25
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