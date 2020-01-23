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Україна до 2050 р. відмовиться від вугільної генерації,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 23 січ, 2020 19:21
С каждым днем убеждаюсь в том, что в нынешнем правительстве явно не хватает Омельяна с его гипрелупом, но самое печальное что с таким стратегическим мышлением к 2050 году проблему энергоснабжения на этой территории будут решать восточные воеводства Польши вместе и западными федеральными округами России...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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antikkristall
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Додано: Чет 23 січ, 2020 23:25
antikkristall написав:
С каждым днем убеждаюсь в том, что в нынешнем правительстве явно не хватает Омельяна с его гипрелупом, но самое печальное что с таким стратегическим мышлением к 2050 году проблему энергоснабжения на этой территории будут решать восточные воеводства Польши вместе и западными федеральными округами России...
Не все народы достойны своего государства
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 00:04
antikkristall написав:
С каждым днем убеждаюсь в том, что в нынешнем правительстве явно не хватает Омельяна с его гипрелупом, но самое печальное что с таким стратегическим мышлением к 2050 году проблему энергоснабжения на этой территории будут решать восточные воеводства Польши вместе и западными федеральными округами России...
Такие же мысли посещают и меня.... Единственное, что хотелось бы попасть в зону влияния "восточных воеводств"...
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Sam17a
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