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Перекредитация микрозаймов
под залог. Вся Украина.

Перекредитация микрозаймов под залог. Вся Украина.
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 08:23

Перекредитация микрозаймов под залог. Вся Украина.

Если тяжело платить по огромным ставкам в микрозаймах,насчитали огромную пеню,предлагаем частный займ под залог недвижимости от частного инвестора.
Легче и проще закрыть микрозаймы и платить одному раз в месяц и по лояльным условиям!
Рассматриваем все областные и районные центры Украины,работаем по договору ипотеки и позыки,процентная ставка от 2,5% в месяц,в зависимости от ликвидности объекта недвижимости.
Срок займа до 72 месяцев,можно и дольше,досрочное погашение без штрафных санкций.
Возраст заемщиков от 20 до 68 лет.
Звоните мы вам поможем!Кредитная история не важна!
Без предоплаты и страховок!
Звонить можно в любое время! Вайбер 0689800522 Юля.
ylia_finans
 
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