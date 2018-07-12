Перекредитация микрозаймов под залог. Вся Украина.

Если тяжело платить по огромным ставкам в микрозаймах,насчитали огромную пеню,предлагаем частный займ под залог недвижимости от частного инвестора.
Легче и проще закрыть микрозаймы и платить одному раз в месяц и по лояльным условиям!
Рассматриваем все областные и районные центры Украины,работаем по договору ипотеки и позыки,процентная ставка от 2,5% в месяц,в зависимости от ликвидности объекта недвижимости.
Срок займа до 72 месяцев,можно и дольше,досрочное погашение без штрафных санкций.
Возраст заемщиков от 20 до 68 лет.
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