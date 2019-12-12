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У Венесуелі розробляють рішення
для операцій з біткойном...

У Венесуелі розробляють рішення для операцій з біткойном...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 09:01

У Венесуелі розробляють рішення для операцій з біткойном...

Пропонуємо до обговорення:
Венесуельська команда розробників готує рішення Locha для здійснення операцій з біткоіни без підключення до інтернету.

Дивися повний текст У Венесуелі розробляють рішення для операцій з біткойном без інтернету.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 09:01

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