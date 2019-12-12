Венесуельська команда розробників готує рішення Locha для здійснення операцій з біткоіни без підключення до інтернету.
Дивися повний текст У Венесуелі розробляють рішення для операцій з біткойном без інтернету.
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Додано: Чет 23 січ, 2020 09:01
У Венесуелі розробляють рішення для операцій з біткойном...
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Дивися повний текст У Венесуелі розробляють рішення для операцій з біткойном без інтернету.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 09:02
Америкосы все придумывают способ как перечислять бабло переворотчикам, мимо правительства.
Пусть золото им слитками шлют по почте.
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