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НБУ планує запровадити програму мікрокредитування для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 23 січ, 2020 09:19
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив НБУ на своїй сторінці в FACEBOOK.
Дивися повний текст НБУ планує запровадити програму мікрокредитування для малого бізнесу
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Додано: Чет 23 січ, 2020 09:20
И какой банк будет выдавать ?
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