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НБУ планує запровадити програму
мікрокредитування для...

НБУ планує запровадити програму мікрокредитування для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 09:19

НБУ планує запровадити програму мікрокредитування для...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив НБУ на своїй сторінці в FACEBOOK.

Дивися повний текст НБУ планує запровадити програму мікрокредитування для малого бізнесу.
R2
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И какой банк будет выдавать ?
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