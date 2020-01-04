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В КМДА показали новий дизайн
«Картки киянина» (фото)

В КМДА показали новий дизайн «Картки киянина» (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 09:42

В КМДА показали новий дизайн «Картки киянина» (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Внутрішньо картка так само багатофункціональна

Дивися повний текст В КМДА показали новий дизайн «Картки киянина» (фото).
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 09:42

Опять задолбать пенсионеров, вымотать в очередях, 3 месяца ждать, навязать бесполезную страховку и ободрать?
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