Внутрішньо картка так само багатофункціональна
Дивися повний текст В КМДА показали новий дизайн «Картки киянина» (фото).
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Додано: Чет 23 січ, 2020 09:42
В КМДА показали новий дизайн «Картки киянина» (фото)
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Дивися повний текст В КМДА показали новий дизайн «Картки киянина» (фото).
Додано: Чет 23 січ, 2020 09:42
Опять задолбать пенсионеров, вымотать в очередях, 3 месяца ждать, навязать бесполезную страховку и ободрать?
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