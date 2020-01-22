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Промвиробництво в Україні
впало після трьох років...

Промвиробництво в Україні впало після трьох років...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 10:16

Промвиробництво в Україні впало після трьох років...

Пропонуємо до обговорення:
Обсяги промислового виробництва в грудні 2019 року в порівнянні з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 7,7%.

Дивися повний текст Промвиробництво в Україні впало після трьох років зростання (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 10:17

Смысл строить помесячный график если он сравнивает с прошлым годом? Бредятина
Либо % роста к предыдущему месяцу и помесячно, либо по годам и начиная года с 2010... Олухи, блин
smart_analyst2017
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