Обсяги промислового виробництва в грудні 2019 року в порівнянні з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 7,7%.
Дивися повний текст Промвиробництво в Україні впало після трьох років зростання (інфографіка).
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Додано: Чет 23 січ, 2020 10:16
Промвиробництво в Україні впало після трьох років...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Промвиробництво в Україні впало після трьох років зростання (інфографіка).
Додано: Чет 23 січ, 2020 10:17
Смысл строить помесячный график если он сравнивает с прошлым годом? Бредятина
Либо % роста к предыдущему месяцу и помесячно, либо по годам и начиная года с 2010... Олухи, блин
Додано: Чет 23 січ, 2020 10:57
Смарт анализатор)) ЫкономЫст от Бога)) Есть такое понятие "сезонность", соответственно сравнивать корректно с соответствующими месяцами предыдущего года. А для тех кто в бронепоезде написано - после 3-х лет роста.
Додано: Чет 23 січ, 2020 11:08
15199591, очевидно лучше тебя
представленный график тренд не показывает.
при чем тут сезонность, умник? сезонность чего, умник? здесь вся промышленность совокупно, умник.
Додано: Чет 23 січ, 2020 11:30
Сезонность при всем. Что объем реализованной, произведенной и переработанной продукции из месяца в месяц (это такие части года, в них дни еще есть) разное. Это и есть сезонность. И очень тяжело, к примеру, продать пшеницы в мае столько же, сколько и в октябре или январе.
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