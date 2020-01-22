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Промвиробництво в Україні
впало після трьох років...

Промвиробництво в Україні впало після трьох років...
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 10:16

Промвиробництво в Україні впало після трьох років...

Пропонуємо до обговорення:
Обсяги промислового виробництва в грудні 2019 року в порівнянні з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 7,7%.

Дивися повний текст Промвиробництво в Україні впало після трьох років зростання (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 10:17

Смысл строить помесячный график если он сравнивает с прошлым годом? Бредятина
Либо % роста к предыдущему месяцу и помесячно, либо по годам и начиная года с 2010... Олухи, блин
smart_analyst2017
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 10:57

Смарт анализатор)) ЫкономЫст от Бога)) Есть такое понятие "сезонность", соответственно сравнивать корректно с соответствующими месяцами предыдущего года. А для тех кто в бронепоезде написано - после 3-х лет роста.
15199591
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:08

15199591, очевидно лучше тебя
представленный график тренд не показывает.
при чем тут сезонность, умник? сезонность чего, умник? здесь вся промышленность совокупно, умник.
smart_analyst2017
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:30

Сезонность при всем. Что объем реализованной, произведенной и переработанной продукции из месяца в месяц (это такие части года, в них дни еще есть) разное. Это и есть сезонность. И очень тяжело, к примеру, продать пшеницы в мае столько же, сколько и в октябре или январе.
15199591
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 16:13

  15199591 написав:Сезонность при всем. Что объем реализованной, произведенной и переработанной продукции из месяца в месяц (это такие части года, в них дни еще есть) разное. Это и есть сезонность. И очень тяжело, к примеру, продать пшеницы в мае столько же, сколько и в октябре или январе.

Какое отношение продажа пшеницы имеет к промышленному производству ? :mrgreen:
ssnet
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