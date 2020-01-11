|
|
|
Інвесторам, які вкладуть у приватизацію понад 10...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 23 січ, 2020 10:22
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93041
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 23 січ, 2020 10:23
псевдоинвесторам из панамских и кипрских оффшоров
-
Dobrofey
-
-
- Повідомлень: 963
- З нами з: 24.04.09
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 198 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|