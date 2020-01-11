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Інвесторам, які вкладуть у
приватизацію понад 10...

Інвесторам, які вкладуть у приватизацію понад 10...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 10:22

Інвесторам, які вкладуть у приватизацію понад 10...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він сказав під час виступу на форумі в Давосі.

Дивися повний текст Інвесторам, які вкладуть у приватизацію понад 10 мільйонів доларів, нададуть податкові канікули - Зеленський.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 10:23

псевдоинвесторам из панамских и кипрских оффшоров
Dobrofey
 
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