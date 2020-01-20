Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що влада має цікаві плани для інвесторів, і перший, хто ризикне, отримає весь прибуток.
Дивися повний текст Гончарук: Маємо цікаві плани для інвесторів, і перший, хто ризикне, отримає весь прибуток.
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Додано: Чет 23 січ, 2020 11:04
Гончарук: Маємо цікаві плани для інвесторів, і перший,...
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Дивися повний текст Гончарук: Маємо цікаві плани для інвесторів, і перший, хто ризикне, отримає весь прибуток.
Додано: Чет 23 січ, 2020 11:04
Щоб було верховенство права, про яке тільки говорять вже 25 років, необхідно жорстка корінна реформа судової та правоохоронної системи. 95 % судів треба звільнити та саджати за корупцію тотально. Тоді будуть зміни. А якщо зараз в уряді зашкварений міністр внутрішніх справ, у якого навіть син був пійманий на шахрайстві з всім відомими рюкзаками, то про що пани Гончарук та Зеленский кажуть? Тільки треп в цьому напрямку поки.
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