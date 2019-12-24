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АРМА вивела до Ощадбанку 250
млн грн з банку Порошенка

АРМА вивела до Ощадбанку 250 млн грн з банку Порошенка
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:29

АРМА вивела до Ощадбанку 250 млн грн з банку Порошенка

Пропонуємо до обговорення:
Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) отримало арештовані судом 247 млн грн на рахунках МІБ.

Дивися повний текст АРМА вивела до Ощадбанку 250 млн грн з банку Порошенка.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:29

Премію собі часом ніхто не випише як у нафтогазі ? )))
lov2108
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