Четвер буде дуже напруженим днем на валютному ринку.
Дивися повний текст Міжбанк: великий попит буде \"тиснути\" на курс.
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Додано: Чет 23 січ, 2020 11:32
Міжбанк: великий попит буде "тиснути" на курс
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міжбанк: великий попит буде \"тиснути\" на курс.
Додано: Чет 23 січ, 2020 11:33
"основой любой развитой экономики" - развитая экономика в развитых странах к которым украина не относиться.
Статья без подписи и полностью дилетантская.
Автору нужно получить экономическое образование а уже потом что-то писать на сайт!
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