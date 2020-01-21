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Міжбанк: великий попит
буде "тиснути" на курс

Міжбанк: великий попит буде "тиснути" на курс
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:32

Міжбанк: великий попит буде "тиснути" на курс

Пропонуємо до обговорення:
Четвер буде дуже напруженим днем ​​на валютному ринку.

Дивися повний текст Міжбанк: великий попит буде \"тиснути\" на курс.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:33

"основой любой развитой экономики" - развитая экономика в развитых странах к которым украина не относиться.
Статья без подписи и полностью дилетантская.
Автору нужно получить экономическое образование а уже потом что-то писать на сайт!
blueiceua
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 12:29

Спрос больше чем ожидалось, из-за того что все надеялись на большое предложение из-за ОВГЗ, а по сути эти почти деньги перевложили, и закончилось по срокам больше чем сейчас предлагают, вот некоторые уходят в валюту для фиксации, плюс они сами понимают что Украине нужен выше курс, чтобы страна не стала. С учётом ещё заявок клиентов, имеем рост и слив валюты НБУ. Это было ожидаемо, рано или поздно такое частями может происходить. НБУ до этого накосил не мало за сентябрь-декабрь. Потому потихоньку идём вверх.
KULANDALE
 
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