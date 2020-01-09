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У Кабміні прокоментували
рішення про відмову від ідеї...

У Кабміні прокоментували рішення про відмову від ідеї...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:35

У Кабміні прокоментували рішення про відмову від ідеї...

Пропонуємо до обговорення:
Віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба відповів на звинувачення в згортанні євроінтеграції через рішення з питання митного союзу з ЄС. Віце-прем'єр підкреслив, що відмова від ідеї митного союзу з ЄС "це, по суті, добре для України".

Дивися повний текст У Кабміні прокоментували рішення про відмову від ідеї митного союзу з ЄС.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:35

Да никто их ни в какой союз не брал, так что пусть не рассказывают.
blueiceua
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