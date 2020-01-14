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Киянин одним платежем виплатив
900 тис. грн боргу по...

Киянин одним платежем виплатив 900 тис. грн боргу по...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:50

Киянин одним платежем виплатив 900 тис. грн боргу по...

Пропонуємо до обговорення:
Житель Києва погасив заборгованість зі сплати аліментів у розмірі 883,6 тис. гривень одним платежем.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:50

Выгодное смотрю дело для мужчины заводить детей. И ребенок бабе,и деньги. Интересно.
LuckyG
 
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арешт майна і передача його дитині (за рішенням суду)
Где такое написано? Арешт - да. Публичная продажа возможно. Деньги от продажи закрыть долг.
papchik
 
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для держслужбовців – звільнення з роботи.
Что за ахинея???
Там всё на уровне бухгалтерии отчисляется.
papchik
 
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