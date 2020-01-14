Житель Києва погасив заборгованість зі сплати аліментів у розмірі 883,6 тис. гривень одним платежем.
Дивися повний текст Киянин одним платежем виплатив 900 тис. грн боргу по аліментах.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 23 січ, 2020 11:50
Киянин одним платежем виплатив 900 тис. грн боргу по...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Киянин одним платежем виплатив 900 тис. грн боргу по аліментах.
Додано: Чет 23 січ, 2020 11:50
Выгодное смотрю дело для мужчины заводить детей. И ребенок бабе,и деньги. Интересно.
Додано: Чет 23 січ, 2020 12:16
арешт майна і передача його дитині (за рішенням суду)
Где такое написано? Арешт - да. Публичная продажа возможно. Деньги от продажи закрыть долг.
Додано: Чет 23 січ, 2020 12:17
для держслужбовців – звільнення з роботи.
Что за ахинея???
Там всё на уровне бухгалтерии отчисляется.
Додано: Чет 23 січ, 2020 16:48
|