Вчора у ЗМІ з`явилася інформація про введення комісії в 5% за участь у публічних закупівлях. Вона не відповідає дійсності та вводить учасників ринку в оману.
Дивися повний текст У Prozorro стверджують, що не вводили 5% комісію на всі закупівлі.
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Додано: Чет 23 січ, 2020 11:55
У Prozorro стверджують, що не вводили 5% комісію на всі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Prozorro стверджують, що не вводили 5% комісію на всі закупівлі.
Додано: Чет 23 січ, 2020 11:56
"Петро сказав шо Василь сказав" (с). Вчера про одно, сегодня про другое...
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