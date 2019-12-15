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У Prozorro стверджують, що не
вводили 5% комісію на всі...

У Prozorro стверджують, що не вводили 5% комісію на всі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:55

У Prozorro стверджують, що не вводили 5% комісію на всі...

Пропонуємо до обговорення:
Вчора у ЗМІ з`явилася інформація про введення комісії в 5% за участь у публічних закупівлях. Вона не відповідає дійсності та вводить учасників ринку в оману.

Дивися повний текст У Prozorro стверджують, що не вводили 5% комісію на всі закупівлі.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:56

"Петро сказав шо Василь сказав" (с). Вчера про одно, сегодня про другое...
pin1234
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