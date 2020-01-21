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В Україні скоротять термін служби в армії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 23 січ, 2020 12:05
Пропонуємо до обговорення:
В Україні мають намір скоротити термін військової служби, та покращити умови для контрактників.
Дивися повний текст В Україні скоротять термін служби в армії
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Додано: Чет 23 січ, 2020 12:05
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