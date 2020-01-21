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В Україні вимагають
скасувати нові монети

В Україні вимагають скасувати нові монети
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 12:58

В Україні вимагають скасувати нові монети

Пропонуємо до обговорення:
"А ще вони всіх дратують. Крім нумізматів", - стверджує автор петиції.

Дивися повний текст В Україні вимагають скасувати нові монети.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 12:58

Ну и от 1 грн монеты законодательно и процедурно не предусматривались

https://news.finance.ua/ua/news/-/459478
ZINCHENKO
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 13:13

Re: В Україні вимагають скасувати нові монети

Та це емоції - в цьому всьому є тільки один нюанс - 2 гривні зробили занадто схожими на 1 гривню . Щоб їх розділити - треба дуже уважно дивитися . Треба або інший колір , або іншу форму .
Puente
 
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