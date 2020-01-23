Про це сказала заступник міністра соціальної політики Наталія Ненюченко.
Дивися повний текст В Україні пенсії отримують 27% населення України при 25% найманих працівників.
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Додано: Чет 23 січ, 2020 14:57
В Україні пенсії отримують 27% населення України при 25%...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні пенсії отримують 27% населення України при 25% найманих працівників.
Додано: Чет 23 січ, 2020 14:57
Додано: Чет 23 січ, 2020 18:11
Re: В Україні пенсії отримують 27% населення України при 25%
А ещё в Украине 2 млн (т.е. больше, чем 5% от населения) предпринимателей, которые на не менее постоянной основе платят ЕСВ. Но зачем их приплюсовать? Тогда ведь смысл заголовка на обратный поменяется.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 09:34
исходя из этой картинки от дуплета, пенсионеровпо возрасту около 11%, а в этой статье по данным пенсфонда такие пенсии получают 27% населения
вопрос: пенсии получают мертвые души или дуплет просчитался при недопереписи?
Додано: П'ят 24 січ, 2020 10:13
Чиновники манипулируют цифрами как хотят. Если 11,3 млн пенсионеров- это 27% населения, то всё население получается - 41,8 млн.Это просто смешно . Даже по Дубилету нас 37,3 млн, а в реальности гораздо меньше, порядка 32-35млн.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:54
PV , у вас проблемы или с арифметикой или со зрением. Где вы увидели на картинке 11% по возрасту? 65 лет и старше - это 16,75% по картинке. И плюс сюда добавить какую-часть из раздела 55-64 года - ну возьмем условно половину из них, это ещё будет 7%. Уже получается почти 24% . И добавляем сюда ментов всяких, которые пенсию получают уже в 40-45 лет. Эти 27% и получится как раз
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