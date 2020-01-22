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Гончарук розповів, кому ще будуть надавати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 23 січ, 2020 15:08
Пропонуємо до обговорення:
Кабмін планує надавати персональних менеджерів ( "інвестиційних нянь") не тільки новим інвесторам, які вкладуть в економіку більше 100 мільйонів доларів, але і тим, які вже працюють в Україні, зокрема, і великим українським інвесторам.
Дивися повний текст Гончарук розповів, кому ще будуть надавати \"інвестиційних нянь\"
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