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Гончарук розповів, кому
ще будуть надавати...

Гончарук розповів, кому ще будуть надавати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 15:08

Гончарук розповів, кому ще будуть надавати...

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін планує надавати персональних менеджерів ( "інвестиційних нянь") не тільки новим інвесторам, які вкладуть в економіку більше 100 мільйонів доларів, але і тим, які вже працюють в Україні, зокрема, і великим українським інвесторам.

Дивися повний текст Гончарук розповів, кому ще будуть надавати \"інвестиційних нянь\".
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 10:21

Переведу.
Это когда жена впахивает по дому и хозяйству с утра до ночи, а муж предпочитает иностраночку, потому что потому. Единственным правильным будет решение жены подать на развод и перестать горбатиться (платить налоги).
Это как старые работники получают по 5 тысяч, а новые по 10
p_a_l
 
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