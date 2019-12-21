Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет заявив про плани оприлюднити інформацію про офіційні доходи українців.
Дивися повний текст Уряд збирається оприлюднити інформацію про офіційні доходи українців.
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Додано: Чет 23 січ, 2020 15:33
Уряд збирається оприлюднити інформацію про офіційні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд збирається оприлюднити інформацію про офіційні доходи українців.
Додано: Чет 23 січ, 2020 16:09
Будет первый официальный путеводитель для разного криминального элемента: воров, мошенников и других прохиндеев.
Додано: Чет 23 січ, 2020 17:50
GUD
Основний провідник для вказаних структур був би реєстр витрат. От там фактична ситуація була б більш корректною.
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