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Уряд збирається оприлюднити
інформацію про офіційні...

Уряд збирається оприлюднити інформацію про офіційні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 15:33

Уряд збирається оприлюднити інформацію про офіційні...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет заявив про плани оприлюднити інформацію про офіційні доходи українців.

Дивися повний текст Уряд збирається оприлюднити інформацію про офіційні доходи українців.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 16:09

Будет первый официальный путеводитель для разного криминального элемента: воров, мошенников и других прохиндеев.
GUD
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 17:50

GUD
Основний провідник для вказаних структур був би реєстр витрат. От там фактична ситуація була б більш корректною.
jeugen
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 10:16

Re: Уряд збирається оприлюднити інформацію про офіційні...

Вы сначала свои реальные доходы предоставьте. Прохиндеи.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
p_a_l
 
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