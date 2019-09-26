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Deutsche Bahn відхрестилася
від заяв про управління...

Deutsche Bahn відхрестилася від заяв про управління...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 16:02

Deutsche Bahn відхрестилася від заяв про управління...

Пропонуємо до обговорення:
Концерн Deutsche Bahn (DB) буде надавати "Укрзалізниці" тільки консультативні послуги. Про це заявила в четвер представник прес-служби компанії Керстін Екштайн, передає ТАСС.

Дивися повний текст Deutsche Bahn відхрестилася від заяв про управління Укрзалізницею.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 16:02

Цікаво скільки насправді коштуватимуть консультації і наскільки вони будуть вірні.
649Sasha
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 16:31

Либо они назначают свой топ-менеджмент и берут ответственность за его действия, либо пусть проходят мимо. От их консультаций прогнившему руководству УЖД никакого толку.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 17:54

  phantom_systems написав:Либо они назначают свой топ-менеджмент и берут ответственность за его действия, либо пусть проходят мимо. От их консультаций прогнившему руководству УЖД никакого толку.

Чому ж? Додаткова стаття витрат - це завжди прибуток...
jeugen
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