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Deutsche Bahn відхрестилася від заяв про управління...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 23 січ, 2020 16:02
Пропонуємо до обговорення:
Концерн Deutsche Bahn (DB) буде надавати "Укрзалізниці" тільки консультативні послуги. Про це заявила в четвер представник прес-служби компанії Керстін Екштайн, передає ТАСС.
Дивися повний текст Deutsche Bahn відхрестилася від заяв про управління Укрзалізницею
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R2
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Додано: Чет 23 січ, 2020 16:02
Цікаво скільки насправді коштуватимуть консультації і наскільки вони будуть вірні.
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649Sasha
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Додано: Чет 23 січ, 2020 16:31
Либо они назначают свой топ-менеджмент и берут ответственность за его действия, либо пусть проходят мимо. От их консультаций прогнившему руководству УЖД никакого толку.
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phantom_systems
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Додано: Чет 23 січ, 2020 17:54
phantom_systems написав:
Либо они назначают свой топ-менеджмент и берут ответственность за его действия, либо пусть проходят мимо. От их консультаций прогнившему руководству УЖД никакого толку.
Чому ж? Додаткова стаття витрат - це завжди прибуток...
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jeugen
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