Йдеться про фальшивки номіналом 200 гривень зразка 2007 року високої якості.
Дивися повний текст Україну наповнили підроблені 200 грн: як виявити фальшивку.
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Додано: Чет 23 січ, 2020 17:36
Україну наповнили підроблені 200 грн: як виявити фальшивку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україну наповнили підроблені 200 грн: як виявити фальшивку.
Додано: Чет 23 січ, 2020 17:40
Короче ,как всегда лучше оригинала. На банкноте 2007 года с качественной бумагой ?
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