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Україну наповнили підроблені
200 грн: як виявити фальшивку

Україну наповнили підроблені 200 грн: як виявити фальшивку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 17:36

Україну наповнили підроблені 200 грн: як виявити фальшивку

Пропонуємо до обговорення:
Йдеться про фальшивки номіналом 200 гривень зразка 2007 року високої якості.

Дивися повний текст Україну наповнили підроблені 200 грн: як виявити фальшивку.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 17:37

Ииии ? ни одного слова чем они отличаются от настоящих ?
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Короче ,как всегда лучше оригинала. На банкноте 2007 года с качественной бумагой ?
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