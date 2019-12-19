Україну наповнили підроблені 200 грн: як виявити фальшивку
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Нацбанковцы заметили, что на фальшивых двухсотках, которые рисовали под серию 2007 года указан неправильный год выпуска — 2014-й. Они изготовлены на качественной бумаге — специальной защищенной. По всей ее площади просматривается водяной знак в виде темных и светлых букв "S".
При этом фальшивомонетчики повторили ряд защитных элементов, присутствующих в подлинных 200-ках. Нацбанк их перечислил:
• многотоновий водяной знак — портретное изображение Леси Украинки — имитирован печатью с обратной стороны банкноты краской белого цвета; • погруженную в толщу бумаги защитную ленту имитировали печатью с обратной стороны банкноты краской белого цвета, текст на ленте читается; • флуоресценцию ленты в ультрафиолете имитировали — цвета (голубой и желтый) приближены к оригиналу. Имитация флуоресценции ленты не совпадает с ее печатным изображением, которое видно в УФП в виде темной полосы; • невидимые при дневном свете защитные волокна имитированы печатью, в УФП имеют флуоресценцию зеленого и красного цвета, как и у настоящих.
При этом по множеству элементов подделки 200 гривен можно выявить. Нацбанковцы собрали несколько ключевых:
• Все изображения на банкноте выполнены цветной струйной печатью — цвета приближены к цветам настоящих банкнот. • Рельефность элементов печати чувствуется на ощупь, имитированы тиснением бумаги. Деформация бумаги не совпадает с печатными изображениями. • Ультрафиолетовая защита имитирована, цвета флуоресцирующих изображений приближены к оригиналу. Флуоресценция не совпадает с печатными изображениями. • Эффект изменения цвета оптически переменного изображения цифрового обозначения номинала «200» на лицевой стороне банкноты не имитирован. • Части сквозного элемента (цифровое обозначение номинала «200») при рассмотрении банкноты против света в большинстве подделок совпадают. • Латентное изображение в виде цифрового обозначения номинала «200» не имитировано. • Микротексты частично читаются.
Даже есть список серийных номеров, под которыми появляются фальшивки: • ББ 3999969 • ББ 9660933 • ББ 9953999 • БТ 5509969 • БТ 6006653 • БТ 6699969 • БТ 6935055 • БТ 6935003 • БТ 9369653 • ТБ 0333535 • ТБ 3630933 • ТБ 5063995 • ТБ 6955993 • ТБ 9053935 • ТТ 6003969 • ТТ 9909363 • ТТ 9909366
По словам финансового аналитика Василия Невмержицкого, НБУ всегда старается дать максимум актуальной информации о новых фальшивых купюрах, чтобы помочь банкам и торговым предприятиям. Но когда поддельные деньги перестают принимать в магазинах, "фальшивки" попадают на рынки, где подлинность банкноты проверить не так легко. Так, подделки попадают в оборот на новом уровне.