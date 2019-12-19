Україну наповнили підроблені 200 грн: як виявити фальшивку

Нацбанковцы заметили, что на фальшивых двухсотках, которые рисовали под серию 2007 года указан неправильный год выпуска — 2014-й. Они изготовлены на качественной бумаге — специальной защищенной. По всей ее площади просматривается водяной знак в виде темных и светлых букв "S".



Фальшивая купюра 200 грн. Фото: НБУФальшивая купюра 200 грн. Фото: НБУ



При этом фальшивомонетчики повторили ряд защитных элементов, присутствующих в подлинных 200-ках. Нацбанк их перечислил:



• многотоновий водяной знак — портретное изображение Леси Украинки — имитирован печатью с обратной стороны банкноты краской белого цвета;

• погруженную в толщу бумаги защитную ленту имитировали печатью с обратной стороны банкноты краской белого цвета, текст на ленте читается;

• флуоресценцию ленты в ультрафиолете имитировали — цвета (голубой и желтый) приближены к оригиналу. Имитация флуоресценции ленты не совпадает с ее печатным изображением, которое видно в УФП в виде темной полосы;

• невидимые при дневном свете защитные волокна имитированы печатью, в УФП имеют флуоресценцию зеленого и красного цвета, как и у настоящих.



При этом по множеству элементов подделки 200 гривен можно выявить. Нацбанковцы собрали несколько ключевых:



• Все изображения на банкноте выполнены цветной струйной печатью — цвета приближены к цветам настоящих банкнот.

• Рельефность элементов печати чувствуется на ощупь, имитированы тиснением бумаги. Деформация бумаги не совпадает с печатными изображениями.

• Ультрафиолетовая защита имитирована, цвета флуоресцирующих изображений приближены к оригиналу. Флуоресценция не совпадает с печатными изображениями.

• Эффект изменения цвета оптически переменного изображения цифрового обозначения номинала «200» на лицевой стороне банкноты не имитирован.

• Части сквозного элемента (цифровое обозначение номинала «200») при рассмотрении банкноты против света в большинстве подделок совпадают.

• Латентное изображение в виде цифрового обозначения номинала «200» не имитировано.

• Микротексты частично читаются.



Даже есть список серийных номеров, под которыми появляются фальшивки:

• ББ 3999969

• ББ 9660933

• ББ 9953999

• БТ 5509969

• БТ 6006653

• БТ 6699969

• БТ 6935055

• БТ 6935003

• БТ 9369653

• ТБ 0333535

• ТБ 3630933

• ТБ 5063995

• ТБ 6955993

• ТБ 9053935

• ТТ 6003969

• ТТ 9909363

• ТТ 9909366



По словам финансового аналитика Василия Невмержицкого, НБУ всегда старается дать максимум актуальной информации о новых фальшивых купюрах, чтобы помочь банкам и торговым предприятиям. Но когда поддельные деньги перестают принимать в магазинах, "фальшивки" попадают на рынки, где подлинность банкноты проверить не так легко. Так, подделки попадают в оборот на новом уровне.