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Україну наповнили підроблені
200 грн: як виявити фальшивку

Україну наповнили підроблені 200 грн: як виявити фальшивку
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 17:36

Україну наповнили підроблені 200 грн: як виявити фальшивку

Пропонуємо до обговорення:
Йдеться про фальшивки номіналом 200 гривень зразка 2007 року високої якості.

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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 17:37

Ииии ? ни одного слова чем они отличаются от настоящих ?
civ
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 17:40

Короче ,как всегда лучше оригинала. На банкноте 2007 года с качественной бумагой ?
s0638514888
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 00:01

  civ написав:Ииии ? ни одного слова чем они отличаются от настоящих ?

Странный вопрос. От оригинала они отличаются тем, что они поддельные. :)
Sam17a
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 00:13

  s0638514888 написав:Короче ,как всегда лучше оригинала. На банкноте 2007 года с качественной бумагой ?



https://www.rbc.ua/rus/styler/ukrainu-n ... 73036.html

https://strana.ua/news/245688-falshivye ... y-nbu.html


Нацбанковцы заметили, что на фальшивых двухсотках, которые рисовали под серию 2007 года указан неправильный год выпуска — 2014-й. Они изготовлены на качественной бумаге — специальной защищенной. По всей ее площади просматривается водяной знак в виде темных и светлых букв "S".

Фальшивая купюра 200 грн. Фото: НБУФальшивая купюра 200 грн. Фото: НБУ

При этом фальшивомонетчики повторили ряд защитных элементов, присутствующих в подлинных 200-ках. Нацбанк их перечислил:

• многотоновий водяной знак — портретное изображение Леси Украинки — имитирован печатью с обратной стороны банкноты краской белого цвета;
• погруженную в толщу бумаги защитную ленту имитировали печатью с обратной стороны банкноты краской белого цвета, текст на ленте читается;
• флуоресценцию ленты в ультрафиолете имитировали — цвета (голубой и желтый) приближены к оригиналу. Имитация флуоресценции ленты не совпадает с ее печатным изображением, которое видно в УФП в виде темной полосы;
• невидимые при дневном свете защитные волокна имитированы печатью, в УФП имеют флуоресценцию зеленого и красного цвета, как и у настоящих.

При этом по множеству элементов подделки 200 гривен можно выявить. Нацбанковцы собрали несколько ключевых:

• Все изображения на банкноте выполнены цветной струйной печатью — цвета приближены к цветам настоящих банкнот.
• Рельефность элементов печати чувствуется на ощупь, имитированы тиснением бумаги. Деформация бумаги не совпадает с печатными изображениями.
• Ультрафиолетовая защита имитирована, цвета флуоресцирующих изображений приближены к оригиналу. Флуоресценция не совпадает с печатными изображениями.
• Эффект изменения цвета оптически переменного изображения цифрового обозначения номинала «200» на лицевой стороне банкноты не имитирован.
• Части сквозного элемента (цифровое обозначение номинала «200») при рассмотрении банкноты против света в большинстве подделок совпадают.
• Латентное изображение в виде цифрового обозначения номинала «200» не имитировано.
• Микротексты частично читаются.

Даже есть список серийных номеров, под которыми появляются фальшивки:
• ББ 3999969
• ББ 9660933
• ББ 9953999
• БТ 5509969
• БТ 6006653
• БТ 6699969
• БТ 6935055
• БТ 6935003
• БТ 9369653
• ТБ 0333535
• ТБ 3630933
• ТБ 5063995
• ТБ 6955993
• ТБ 9053935
• ТТ 6003969
• ТТ 9909363
• ТТ 9909366

По словам финансового аналитика Василия Невмержицкого, НБУ всегда старается дать максимум актуальной информации о новых фальшивых купюрах, чтобы помочь банкам и торговым предприятиям. Но когда поддельные деньги перестают принимать в магазинах, "фальшивки" попадают на рынки, где подлинность банкноты проверить не так легко. Так, подделки попадают в оборот на новом уровне.



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