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Міжбанк: налякані покупці попалися "на гачок" спекулянтів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 23 січ, 2020 21:57
Пропонуємо до обговорення:
Четвер на валютному ринку пройшов дуже цікаво і драматично.
Дивися повний текст Міжбанк: налякані покупці попалися \"на гачок\" спекулянтів
.
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