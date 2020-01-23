Четвер на валютному ринку пройшов дуже цікаво і драматично.
Дивися повний текст Міжбанк: налякані покупці попалися \"на гачок\" спекулянтів.
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Додано: Чет 23 січ, 2020 21:57
Міжбанк: налякані покупці попалися "на гачок" спекулянтів
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Дивися повний текст Міжбанк: налякані покупці попалися \"на гачок\" спекулянтів.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 10:19
це і так було очевидно)
Попит ніякий на готівковому, стабільність та добробут на найближче майбутнє, зрозуміло що не без підскоків дохлої кішки =D
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