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Міжбанк: налякані покупці
попалися "на гачок" спекулянтів

Міжбанк: налякані покупці попалися "на гачок" спекулянтів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 21:57

Міжбанк: налякані покупці попалися "на гачок" спекулянтів

Пропонуємо до обговорення:
Четвер на валютному ринку пройшов дуже цікаво і драматично.

Дивися повний текст Міжбанк: налякані покупці попалися \"на гачок\" спекулянтів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 10:19

це і так було очевидно)
Попит ніякий на готівковому, стабільність та добробут на найближче майбутнє, зрозуміло що не без підскоків дохлої кішки =D
Rainbow
 
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