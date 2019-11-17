Про це розповіла міністр фінансів Оксана Маркарова.
Дивися повний текст Що зміниться в правилах фінансового моніторингу.
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Додано: Чет 23 січ, 2020 22:48
Що зміниться в правилах фінансового моніторингу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що зміниться в правилах фінансового моніторингу.
Додано: Чет 23 січ, 2020 22:49
Оксана Маркарова, яка нині очолює Міністерство фінансів, причетна до виведення з «Актив-банку» напередодні його банкрутства цінної нерухомості в історичному центрі Києва на свою ж фірму. Про це йдеться у розслідуванні журналістів програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»)
Интересные операции и ОВГЗ
Только за операции с облигациями внутреннего госзайма (ОВГЗ), к примеру, в США Маркарова бы уже давно лишилась должности или попала за решетку. Так, именно Минфин занимается выпуском ценным бумаг и устанавливает ставки по ним. Маркарова устанавливает, а ее муж на этом зарабатывает.
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