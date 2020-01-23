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Стала відома кількість населення в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 23 січ, 2020 23:21
Пропонуємо до обговорення:
Про це написав міністр кабінету міністрів Дмитро Дубілет.
Дивися повний текст Стала відома кількість населення в Україні
.
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Додано: Чет 23 січ, 2020 23:21
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Чет 23 січ, 2020 23:16
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