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Стала відома кількість
населення в Україні

Стала відома кількість населення в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 23:21

Стала відома кількість населення в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Про це написав міністр кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

Дивися повний текст Стала відома кількість населення в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 23:21

Ну хоть что то
yama
 
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