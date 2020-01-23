Про це написав міністр кабінету міністрів Дмитро Дубілет.
Дивися повний текст Стала відома кількість населення в Україні.
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Додано: Чет 23 січ, 2020 23:21
Стала відома кількість населення в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стала відома кількість населення в Україні.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 10:31
Модемы которые не меняют базовую станцию находясь в одном месте они отфильтровали
C учетом распространенности двухсимных телефонов, GSM сигнализаций на авто и т.п. точность этих данных сильно хромает.
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