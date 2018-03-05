Про це повідомляє Пенсійний фонд на свої сторінці у facebook.
Дивися повний текст В Пенсійному фонді розповіли про всі варіанти отримання електронного пенсійного посвідчення.
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 02:57
В Пенсійному фонді розповіли про всі варіанти отримання...
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Дивися повний текст В Пенсійному фонді розповіли про всі варіанти отримання електронного пенсійного посвідчення.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 02:57
И никто не пишет, как его заказать если пенсию получаешь не в Ощаде!
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