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В Пенсійному фонді розповіли
про всі варіанти отримання...

В Пенсійному фонді розповіли про всі варіанти отримання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 02:57

В Пенсійному фонді розповіли про всі варіанти отримання...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Пенсійний фонд на свої сторінці у facebook.

Дивися повний текст В Пенсійному фонді розповіли про всі варіанти отримання електронного пенсійного посвідчення.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 02:57

И никто не пишет, как его заказать если пенсию получаешь не в Ощаде!
diablist
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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