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В НБУ показали знакові події
валютного рику у 2019 році

В НБУ показали знакові події валютного рику у 2019 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 09:49

В НБУ показали знакові події валютного рику у 2019 році

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на сторінці регулятора.

Дивися повний текст В НБУ показали знакові події валютного рику у 2019 році.
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