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Microsoft показуватиме рекламу в класичному додатку на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 24 січ, 2020 10:03
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Microsoft не лише намагається зробити свою десктопну операційну систему зручнішою і функціональнішою, але й прагне заробити на цьому. У черговому оновленні однієї з найстаріших програм платформи з'явилася реклама.
Дивися повний текст Microsoft показуватиме рекламу в класичному додатку на Windows 10
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 10:03
А рекламу в рекламе эти жлобы еще не придумали показывать?
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