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Microsoft показуватиме рекламу
в класичному додатку на...

Microsoft показуватиме рекламу в класичному додатку на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 10:03

Microsoft показуватиме рекламу в класичному додатку на...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Microsoft не лише намагається зробити свою десктопну операційну систему зручнішою і функціональнішою, але й прагне заробити на цьому. У черговому оновленні однієї з найстаріших програм платформи з'явилася реклама.

Дивися повний текст Microsoft показуватиме рекламу в класичному додатку на Windows 10.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 10:03

А рекламу в рекламе эти жлобы еще не придумали показывать?
p_a_l
 
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