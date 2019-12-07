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Будівництво "Північного потоку-2" затримається як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:09
Пропонуємо до обговорення:
Директор Євразійського центру Атлантичної ради США (Atlantic Council) Джон Гербст заявив, що будівництво "Північного потоку-2" затримається як мінімум на 2 роки.
Дивися повний текст Будівництво \"Північного потоку-2\" затримається як мінімум на 2 роки, - Atlantic Council
.
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:10
джони хербестович,вы когда говорите такое впечатление шо вы бредите.
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