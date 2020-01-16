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Доходи фізосіб хочуть оподатковувати
за прогресивною шкалою

Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шкалою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 12:16

Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шкалою

Пропонуємо до обговорення:
Народні депутати планують підвищити ставки податків із доходів фізичних осіб.

Дивися повний текст Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шкалою.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 12:16

Цікаво що ініціатор цього брєду - Дубінський - говоряча голова Коломойського.Їх стратегія - запропонувати щось жахливо страшне і неприйнятне, а потім зійтись десь повередині, і сказати - дивіться які ми хороші. Це все закінчиться ще однією революцією.
dunczyk
 
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