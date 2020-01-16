Народні депутати планують підвищити ставки податків із доходів фізичних осіб.
Дивися повний текст Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шкалою.
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 12:16
Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шкалою
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шкалою.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 12:16
Цікаво що ініціатор цього брєду - Дубінський - говоряча голова Коломойського.Їх стратегія - запропонувати щось жахливо страшне і неприйнятне, а потім зійтись десь повередині, і сказати - дивіться які ми хороші. Це все закінчиться ще однією революцією.
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