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Доходи фізосіб хочуть оподатковувати
за прогресивною шкалою

Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шкалою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 12:16

Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шкалою

Пропонуємо до обговорення:
Народні депутати планують підвищити ставки податків із доходів фізичних осіб.

Дивися повний текст Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шкалою.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 12:16

Цікаво що ініціатор цього брєду - Дубінський - говоряча голова Коломойського.Їх стратегія - запропонувати щось жахливо страшне і неприйнятне, а потім зійтись десь повередині, і сказати - дивіться які ми хороші. Це все закінчиться ще однією революцією.
dunczyk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 12:24

  dunczyk написав:Цікаво що ініціатор цього брєду - Дубінський - говоряча голова Коломойського.Їх стратегія - запропонувати щось жахливо страшне і неприйнятне, а потім зійтись десь повередині, і сказати - дивіться які ми хороші. Це все закінчиться ще однією революцією.


..это тот, хмырь, чья "мама любит скорость..".. :).. а не готова ли та "мамаша" будет раскроиться со "своих капиталов" под предложенные 54% эскпроприации??..или опять: это все для "лохтората", а свои барыши они премиленько выведут куда-нибудь на "острова" и фигура из трех пальцев в кармане ничуть не видоизменится?!...
maestro71
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 12:34

Ось він - кінець епохи бідності ! Наступним буде податок на повітря - і навіть не думайте менше дихати !!!
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А мне нравится, чем лучше и больше работаешь тем больше с тебя дерут :) Так зачем же ? ;)
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 12:40

у них бабло заканчивается
надо отобрать у народа
mulder_vik
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:17

я думав що вони вже здулись креативити, як я помилявся...
ruslan42212
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:34

  dunczyk написав:Цікаво що ініціатор цього брєду - Дубінський - говоряча голова Коломойського.Їх стратегія - запропонувати щось жахливо страшне і неприйнятне, а потім зійтись десь повередині, і сказати - дивіться які ми хороші. Це все закінчиться ще однією революцією.

Наверно хочет поделиться автопарком
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:38

Re: Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шка

Есть только один способ хоть как-то попытаться вытащить з/п из тени - ввести регрессиную ставку налогобложения.
Чем больше декларируешь - тем меньше налог. Сидишь на минималке - значит скрывашь доходы и должен платить по полной.
Только так.
Прогрессивная ставка загонит всех в тень окончательно.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:45

77% с зп? Очуительно))
mvi
 
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