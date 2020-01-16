Народні депутати планують підвищити ставки податків із доходів фізичних осіб.
Дивися повний текст Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шкалою.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 24 січ, 2020 12:16
Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шкалою
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шкалою.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 12:16
Цікаво що ініціатор цього брєду - Дубінський - говоряча голова Коломойського.Їх стратегія - запропонувати щось жахливо страшне і неприйнятне, а потім зійтись десь повередині, і сказати - дивіться які ми хороші. Це все закінчиться ще однією революцією.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 12:24
..это тот, хмырь, чья "мама любит скорость..".. .. а не готова ли та "мамаша" будет раскроиться со "своих капиталов" под предложенные 54% эскпроприации??..или опять: это все для "лохтората", а свои барыши они премиленько выведут куда-нибудь на "острова" и фигура из трех пальцев в кармане ничуть не видоизменится?!...
Додано: П'ят 24 січ, 2020 12:34
Ось він - кінець епохи бідності ! Наступним буде податок на повітря - і навіть не думайте менше дихати !!!
Додано: П'ят 24 січ, 2020 12:37
А мне нравится, чем лучше и больше работаешь тем больше с тебя дерут Так зачем же ?
Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:34
Наверно хочет поделиться автопарком
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:38
Re: Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шка
Есть только один способ хоть как-то попытаться вытащить з/п из тени - ввести регрессиную ставку налогобложения.
Чем больше декларируешь - тем меньше налог. Сидишь на минималке - значит скрывашь доходы и должен платить по полной.
Только так.
Прогрессивная ставка загонит всех в тень окончательно.
|