Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шкалою

|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:48
Re: Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шка
От мені цікаво - оці , що відписалися в темі - всі отримують більше 47230 грн ? Тоді зрозуміло . Якщо ні - то з якого дива ? Переживають за тих , у кого офіційно тисяч 200 ?
Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:54
А почему я, заработавший 100 тысяч, должен заплатить государству большую половину своего дохода, за то что они вставляют мне палки в колёса и не дают развивать своё дело.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:56
Сидишь на минималке - платишь 70% налогов
Получаешь миллион в месяц - платишь 0%
Так победим!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 24 січ, 2020 14:06
Ідіотська ініціатива. Справедливість при таких верхніх ставках має виглядати, як 0 відсотків на ЗП до 5000, 10 відсотків на ЗП від 5000 до 10 000. 15 відсотків до 20 000. Особливо при збереженні драконівського ЄСВ для роботодавців у 22 відсотки.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 14:07
Хай для початку скасують ЄСВ роботодавцям і скажуть людям що нормальних пенсій при солідарній системі у нас в принципі бути не може. Кожен повинен про гарну пенсію думати сам — і збирати на неї сам повинен. Максимум доплата у розмірі прожиткового мінімуму. Але тоді максимум прибуткового податку не може бути більше 35 відсотків.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 14:13
Nickoss1 Правильно! Надо ввести налог на бедность. Чтобы быть бедным стало невыгодно и все сразу станут богатыми.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 14:16
Пока экономически целесообразно быть бедным - все на бумаге будут бедными. Шкала должна быть таковой, чтобы быть бедным было экономически нецелесообразно
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: П'ят 24 січ, 2020 14:18
А кому снижение? Какой-то кнут без пряника. Сеньоры помидоры какие-то. От этих налогов никакой отдачи народу, все грабится подчистую. Вон новый зашквар с МОЗом, грабят бесцеремонно и сами признаются в переписке! Теперь МОЗ - это место, где можно "неплохо прибарахлиться, что и внукам хватит", пока люди мрут как мухи без лечения, все платное, а на медицину куда-то выделяется больше 100 ярдов гривен в год.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 14:27
прогрессивная гвришь.54 процента гвршь.малавата шота.давить их мильенщикоав нада.ведь тока на нас минимальщиках экономика и держица.
|