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Доходи фізосіб хочуть оподатковувати
за прогресивною шкалою

Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шкалою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 14:30

summacut, примеры есть? Во всем цивилизованном мире прогрессивная шкала. Но делать это надо не так. А например, доход до 5000 гривен - 0%, до 10 000 - 5%, до 15 - 10 и так далее до 60%. А 47 штук - это какая-то нереальная сумма. И самых нищих как обдирали, так и планируют обдирать.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 14:31

А з якого це дива особа, що отримує 50000 має спалчувати в два рази більше податків? Для неї що зроблять дороги краще, топлікування чи більш якісну освіту. Ні не зроблять, то за що платити?
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 14:32

А вообще-то идея прогрессивного подоходного налога неплоха. Вопрос в ставках и реализации. Но тут экономистом быть надо, а не "говорящей головой". Один из вариантов точки отсчета - среднеевропейские ставки минимального необлагаемого дохода. До 500 евро - уровень бедности, налогом не облагается, дай Бог, чтобы субсидию не просил. От 500 до 1500 - 5%, от 1500 до 3000 - 10%, 3К-5К - 15% ... максимум 30%. Причем конкретная ставка применяется к конкретному диапазону. Т.е. если заработал 5000 евро за месяц, то налог исчисляется по формуле ПН=(1500-500)*0,05+(3000-1500)*0,1+(5000-3000)*0,15. Ну, это так, вариант с потолка, как и у авторов, только стимулов выйти из тени больше. Но для слуг народа это уже высшая математика.
ovg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 14:37

Смысл спорить о величине налогов для пересичных в стране, где олигархи налогов не платят?) Правительство технократов-дармоедов не знает как наполнить бюджет. Ну не с Коломойского ж требовать уплаты налогов?! Вот и ищут терпил среди мудрого нарида 73% ... Про этот нарид еще Шевченко писал: Самі на панщину ідуть і діточок своїх ведуть.
mvi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 14:39

  Nickoss1 написав:Есть только один способ хоть как-то попытаться вытащить з/п из тени - ввести регрессиную ставку налогобложения.
Чем больше декларируешь - тем меньше налог. Сидишь на минималке - значит скрывашь доходы и должен платить по полной.
Только так.
Прогрессивная ставка загонит всех в тень окончательно.


В тень у нас уходят не потому, что налоги платить не выгодно (везде по доброй воле никто не хочет платить налоги), а потому, что у нас это возможно. Попробуйте где нибудь в европейской стране уйти в тень и не заплатить налог, что с вами будет? :)

  Puente написав:От мені цікаво - оці , що відписалися в темі - всі отримують більше 47230 грн ? Тоді зрозуміло . Якщо ні - то з якого дива ? Переживають за тих , у кого офіційно тисяч 200 ?


Меня это тоже удивляет. Такое впечатление, что здесь на форуме собрались одни только министры, судьи и топ-менеджеры крупных компаний. :)
Кузя
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 14:44

Кузя Европа она такая Европа. Поинтересуйтесь о ставках налогов в Лихтенштейне. Откроете много необычного для себя.
ovg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 14:50

  ovg написав:Кузя Европа она такая Европа. Поинтересуйтесь о ставках налогов в Лихтенштейне. Откроете много необычного для себя.


Неужели там вообще нет налогов? :)
Что же вы сравниваете со страной размером со среднюю деревню. Там населения много, а инфраструктуры с гулькин нос. :)
Кузя
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 14:56

Re: Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шка

Надо быть вообще полнейшим идиотом, чтобы предлагать такой маразм. Да тех, кто работает официально и всю ЗП получает вбелую, вообще надо на руках носить, на них весь пенс фонд держится. Сейчас и так человек, зарабатывающий вбелую 50к, фактически содержит пяток пенсионеров со средней пенсией.
Тем более бредово - с какого-то перепугу какие-то идиоты решили, что человек з ЗП до налогообложения в 10 минималок на руки получит меньше, чем человек с ЗП до налогообложения в 9 минималок и даже меньше, чем с ЗП в 8 минималок.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 14:58

Надо бы добавить в шкалу

выше 150000 грн - налог 150%
hlaaluu
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:09

  Faceless написав:Надо быть вообще полнейшим идиотом, чтобы предлагать такой маразм. Да тех, кто работает официально и всю ЗП получает вбелую, вообще надо на руках носить, на них весь пенс фонд держится. Сейчас и так человек, зарабатывающий вбелую 50к, фактически содержит пяток пенсионеров со средней пенсией.
Тем более бредово - с какого-то перепугу какие-то идиоты решили, что человек з ЗП до налогообложения в 10 минималок на руки получит меньше, чем человек с ЗП до налогообложения в 9 минималок и даже меньше, чем с ЗП в 8 минималок.


Что за чепуха. Вы или никогда с прогрессивной шкалой не сталкивались или с математикой не дружите. Если у Вас доход 30 минималок, то с 10 - налог 18%, с 10 до 20 - 36%, а с суммы выше 20 минималок возьмут 54%. Итого с Вас возьмут 10 минималок налога. При любом раскладе человек зарабатывающий больше на руки получит больше.
Кузя
 
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