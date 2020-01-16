RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Доходи фізосіб хочуть оподатковувати
за прогресивною шкалою

Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шкалою
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345>
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:13

Re: Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шка

Було вже щось таке. десь до 2003, платив з 1400грн останні пару сотень по мегаставці, то вважалось багато :) Але поціалістам-комуїстам та іншим любителям бєднєньких, вже вище була парочка, то як мед на душу...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8450
З нами з: 15.04.09
Подякував: 466 раз.
Подякували: 522 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:28

  Кузя написав:
  Faceless написав:Надо быть вообще полнейшим идиотом, чтобы предлагать такой маразм. Да тех, кто работает официально и всю ЗП получает вбелую, вообще надо на руках носить, на них весь пенс фонд держится. Сейчас и так человек, зарабатывающий вбелую 50к, фактически содержит пяток пенсионеров со средней пенсией.
Тем более бредово - с какого-то перепугу какие-то идиоты решили, что человек з ЗП до налогообложения в 10 минималок на руки получит меньше, чем человек с ЗП до налогообложения в 9 минималок и даже меньше, чем с ЗП в 8 минималок.


Что за чепуха. Вы или никогда с прогрессивной шкалой не сталкивались или с математикой не дружите. Если у Вас доход 30 минималок, то с 10 - налог 18%, с 10 до 20 - 36%, а с суммы выше 20 минималок возьмут 54%. Итого с Вас возьмут 10 минималок налога. При любом раскладе человек зарабатывающий больше на руки получит больше.

Это никак не расписано в статье, будет ли налог по более высокой ставке на всю базу налогообложения, или как было например донедавна, ступенчато. То, что при*** в Раде могут принять вариант один, меня бы даже не удивило.
И в любом случае, такие высокие ставки налога на доход совершенно абсурдны, тем более речь о порогах достаточно невысоких, т.е. первый порог менее 2куе экв например
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 26329
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1138 раз.
Подякували: 6199 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:32

  Faceless написав:
  Кузя написав:
  Faceless написав:Надо быть вообще полнейшим идиотом, чтобы предлагать такой маразм. Да тех, кто работает официально и всю ЗП получает вбелую, вообще надо на руках носить, на них весь пенс фонд держится. Сейчас и так человек, зарабатывающий вбелую 50к, фактически содержит пяток пенсионеров со средней пенсией.
Тем более бредово - с какого-то перепугу какие-то идиоты решили, что человек з ЗП до налогообложения в 10 минималок на руки получит меньше, чем человек с ЗП до налогообложения в 9 минималок и даже меньше, чем с ЗП в 8 минималок.


Что за чепуха. Вы или никогда с прогрессивной шкалой не сталкивались или с математикой не дружите. Если у Вас доход 30 минималок, то с 10 - налог 18%, с 10 до 20 - 36%, а с суммы выше 20 минималок возьмут 54%. Итого с Вас возьмут 10 минималок налога. При любом раскладе человек зарабатывающий больше на руки получит больше.

Это никак не расписано в статье, будет ли налог по более высокой ставке на всю базу налогообложения, или как было например донедавна, ступенчато. То, что при*** в Раде могут принять вариант один, меня бы даже не удивило.
И в любом случае, такие высокие ставки налога на доход совершенно абсурдны, тем более речь о порогах достаточно невысоких, т.е. первый порог менее 2куе экв например

Невисокий поріг 47000 при середній зарплаті в 12000 ? 4 середніх - це мало ?
Безподобні міркування . І це говорять люди , яким тут жити погано - напевно тому , що вони бідні ...
Puente
 
Повідомлень: 2424
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 306 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:32

  ovg написав:Nickoss1 Правильно! Надо ввести налог на бедность. Чтобы быть бедным стало невыгодно и все сразу станут богатыми.

Да, я давно это пишу. Подушный налог. Есть человек - плати фиксированный налог. А вот эти все налоги на зарплату порождают социальную несправедливость.
safonovstanislav
 
Повідомлень: 2461
З нами з: 10.05.14
Подякував: 165 раз.
Подякували: 345 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:40

Re: Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шка

Нормально было бы ввести регрессивный налог - чем больше получаешь, тем меньше платишь % налога. С одной стороны это способствовало бы детенизации, поскольку теряется смысл укрывать большой доход, с другой стороны, стимулировало бы людей развиваться и зарабатывать больше, с третьей стороны означало бы, что бедным быть не только стыдно, но и не выгодно.
Amid
 
Повідомлень: 1201
З нами з: 12.06.08
Подякував: 126 раз.
Подякували: 217 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:41

Re: Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шка

  maxprofit написав:Ось він - кінець епохи бідності ! Наступним буде податок на повітря - і навіть не думайте менше дихати !!!


Меньше не получится, всё равно будет принцип - "дыши или плати"
Amid
 
Повідомлень: 1201
З нами з: 12.06.08
Подякував: 126 раз.
Подякували: 217 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:50

Даёшь повздошный налог.
Надышал - плоти, раз в квартал в 95 квартал...
alexander_khirhyalan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 49
З нами з: 10.10.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:51

  Faceless написав:
  Кузя написав:
  Faceless написав:Надо быть вообще полнейшим идиотом, чтобы предлагать такой маразм. Да тех, кто работает официально и всю ЗП получает вбелую, вообще надо на руках носить, на них весь пенс фонд держится. Сейчас и так человек, зарабатывающий вбелую 50к, фактически содержит пяток пенсионеров со средней пенсией.
Тем более бредово - с какого-то перепугу какие-то идиоты решили, что человек з ЗП до налогообложения в 10 минималок на руки получит меньше, чем человек с ЗП до налогообложения в 9 минималок и даже меньше, чем с ЗП в 8 минималок.


Что за чепуха. Вы или никогда с прогрессивной шкалой не сталкивались или с математикой не дружите. Если у Вас доход 30 минималок, то с 10 - налог 18%, с 10 до 20 - 36%, а с суммы выше 20 минималок возьмут 54%. Итого с Вас возьмут 10 минималок налога. При любом раскладе человек зарабатывающий больше на руки получит больше.

Это никак не расписано в статье, будет ли налог по более высокой ставке на всю базу налогообложения, или как было например донедавна, ступенчато. То, что при*** в Раде могут принять вариант один, меня бы даже не удивило.
И в любом случае, такие высокие ставки налога на доход совершенно абсурдны, тем более речь о порогах достаточно невысоких, т.е. первый порог менее 2куе экв например


Да все же решается проще. Подымайте до нормального уровня минималку, ну например 1500$ и будет вам налог 18% до 15000$ дохода в месяц. :)
Или вам приятно чувствовать себя королем с доходом всего лишь 2куе экв в стране, где основная масса населения получает до 10000грн.
Кузя
 
Повідомлень: 361
З нами з: 08.03.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:12

Социалистический маразм.
И так половина работающих в стране работают не в белую, а с таким законом еще в два раза их меньше станет.

Процент на то и есть процент, что при неизменном проценте тот, кто получает больше будет и платить больше. Зачем еще и процент от процента менять?
o_volvachev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 24.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:16

  ovg написав:Nickoss1 Правильно! Надо ввести налог на бедность. Чтобы быть бедным стало невыгодно и все сразу станут богатыми.

Не надо изобретать велосипеды. Всё уже придумано и испытано до нас: бедных выселять из жилья, а бездомных вешать.
anduzenko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22
З нами з: 18.10.17
Подякував: 19 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #<12345>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Київмісьраді пропонують збільшити податок на доходи...
R2 » Вів 21 січ, 2020 16:26
3 347
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 січ, 2020 16:50
moveton
У ФГВФО хочуть підвищити гарантовану суму вкладів у 3-4 рази
R2 » Чет 16 січ, 2020 15:50
2 419
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 17:21
Tabak
Ощадбанк знизив ставки за депозитами фізосіб
R2 » Сер 15 січ, 2020 14:07
8 1200
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 14:36
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (17090)
24.01.2020 16:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.