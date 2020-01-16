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Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шкалою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:13
Було вже щось таке. десь до 2003, платив з 1400грн останні пару сотень по мегаставці, то вважалось багато
Але поціалістам-комуїстам та іншим любителям бєднєньких, вже вище була парочка, то як мед на душу...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:28
Кузя написав: Faceless написав:
Надо быть вообще полнейшим идиотом, чтобы предлагать такой маразм. Да тех, кто работает официально и всю ЗП получает вбелую, вообще надо на руках носить, на них весь пенс фонд держится. Сейчас и так человек, зарабатывающий вбелую 50к, фактически содержит пяток пенсионеров со средней пенсией.
Тем более бредово - с какого-то перепугу какие-то идиоты решили, что человек з ЗП до налогообложения в 10 минималок на руки получит меньше, чем человек с ЗП до налогообложения в 9 минималок и даже меньше, чем с ЗП в 8 минималок.
Что за чепуха. Вы или никогда с прогрессивной шкалой не сталкивались или с математикой не дружите. Если у Вас доход 30 минималок, то с 10 - налог 18%, с 10 до 20 - 36%, а с суммы выше 20 минималок возьмут 54%. Итого с Вас возьмут 10 минималок налога. При любом раскладе человек зарабатывающий больше на руки получит больше.
Это никак не расписано в статье, будет ли налог по более высокой ставке на всю базу налогообложения, или как было например донедавна, ступенчато. То, что при*** в Раде могут принять вариант один, меня бы даже не удивило.
И в любом случае, такие высокие ставки налога на доход совершенно абсурдны, тем более речь о порогах достаточно невысоких, т.е. первый порог менее 2куе экв например
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Faceless
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:32
Faceless написав: Кузя написав: Faceless написав:
Надо быть вообще полнейшим идиотом, чтобы предлагать такой маразм. Да тех, кто работает официально и всю ЗП получает вбелую, вообще надо на руках носить, на них весь пенс фонд держится. Сейчас и так человек, зарабатывающий вбелую 50к, фактически содержит пяток пенсионеров со средней пенсией.
Тем более бредово - с какого-то перепугу какие-то идиоты решили, что человек з ЗП до налогообложения в 10 минималок на руки получит меньше, чем человек с ЗП до налогообложения в 9 минималок и даже меньше, чем с ЗП в 8 минималок.
Что за чепуха. Вы или никогда с прогрессивной шкалой не сталкивались или с математикой не дружите. Если у Вас доход 30 минималок, то с 10 - налог 18%, с 10 до 20 - 36%, а с суммы выше 20 минималок возьмут 54%. Итого с Вас возьмут 10 минималок налога. При любом раскладе человек зарабатывающий больше на руки получит больше.
Это никак не расписано в статье, будет ли налог по более высокой ставке на всю базу налогообложения, или как было например донедавна, ступенчато. То, что при*** в Раде могут принять вариант один, меня бы даже не удивило.
И в любом случае, такие высокие ставки налога на доход совершенно абсурдны, тем более речь о порогах достаточно невысоких, т.е. первый порог менее 2куе экв например
Невисокий поріг 47000 при середній зарплаті в 12000 ? 4 середніх - це мало ?
Безподобні міркування . І це говорять люди , яким тут жити погано - напевно тому , що вони бідні ...
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Puente
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:32
ovg написав:Nickoss1
Правильно! Надо ввести налог на бедность. Чтобы быть бедным стало невыгодно и все сразу станут богатыми.
Да, я давно это пишу. Подушный налог. Есть человек - плати фиксированный налог. А вот эти все налоги на зарплату порождают социальную несправедливость.
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safonovstanislav
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:40
Нормально было бы ввести регрессивный налог - чем больше получаешь, тем меньше платишь % налога. С одной стороны это способствовало бы детенизации, поскольку теряется смысл укрывать большой доход, с другой стороны, стимулировало бы людей развиваться и зарабатывать больше, с третьей стороны означало бы, что бедным быть не только стыдно, но и не выгодно.
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Amid
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:41
maxprofit написав:
Ось він - кінець епохи бідності ! Наступним буде податок на повітря - і навіть не думайте менше дихати !!!
Меньше не получится, всё равно будет принцип - "дыши или плати"
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:50
Даёшь повздошный налог.
Надышал - плоти, раз в квартал в 95 квартал...
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alexander_khirhyalan
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:51
Faceless написав: Кузя написав: Faceless написав:
Надо быть вообще полнейшим идиотом, чтобы предлагать такой маразм. Да тех, кто работает официально и всю ЗП получает вбелую, вообще надо на руках носить, на них весь пенс фонд держится. Сейчас и так человек, зарабатывающий вбелую 50к, фактически содержит пяток пенсионеров со средней пенсией.
Тем более бредово - с какого-то перепугу какие-то идиоты решили, что человек з ЗП до налогообложения в 10 минималок на руки получит меньше, чем человек с ЗП до налогообложения в 9 минималок и даже меньше, чем с ЗП в 8 минималок.
Что за чепуха. Вы или никогда с прогрессивной шкалой не сталкивались или с математикой не дружите. Если у Вас доход 30 минималок, то с 10 - налог 18%, с 10 до 20 - 36%, а с суммы выше 20 минималок возьмут 54%. Итого с Вас возьмут 10 минималок налога. При любом раскладе человек зарабатывающий больше на руки получит больше.
Это никак не расписано в статье, будет ли налог по более высокой ставке на всю базу налогообложения, или как было например донедавна, ступенчато. То, что при*** в Раде могут принять вариант один, меня бы даже не удивило.
И в любом случае, такие высокие ставки налога на доход совершенно абсурдны, тем более речь о порогах достаточно невысоких, т.е. первый порог менее 2куе экв например
Да все же решается проще. Подымайте до нормального уровня минималку, ну например 1500$ и будет вам налог 18% до 15000$ дохода в месяц.
Или вам приятно чувствовать себя королем с доходом всего лишь 2куе экв в стране, где основная масса населения получает до 10000грн.
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Кузя
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:12
Социалистический маразм.
И так половина работающих в стране работают не в белую, а с таким законом еще в два раза их меньше станет.
Процент на то и есть процент, что при неизменном проценте тот, кто получает больше будет и платить больше. Зачем еще и процент от процента менять?
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o_volvachev
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:16
ovg написав:Nickoss1
Правильно! Надо ввести налог на бедность. Чтобы быть бедным стало невыгодно и все сразу станут богатыми.
Не надо изобретать велосипеды. Всё уже придумано и испытано до нас: бедных выселять из жилья, а бездомных вешать.
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anduzenko
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