Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шкалою

Faceless написав:

Надо быть вообще полнейшим идиотом, чтобы предлагать такой маразм. Да тех, кто работает официально и всю ЗП получает вбелую, вообще надо на руках носить, на них весь пенс фонд держится. Сейчас и так человек, зарабатывающий вбелую 50к, фактически содержит пяток пенсионеров со средней пенсией.Тем более бредово - с какого-то перепугу какие-то идиоты решили, что человек з ЗП до налогообложения в 10 минималок на руки получит меньше, чем человек с ЗП до налогообложения в 9 минималок и даже меньше, чем с ЗП в 8 минималок.