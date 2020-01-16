Доходи фізосіб хочуть оподатковувати за прогресивною шкалою

Может цивилизованный мир ошибается?
Держат у себя нерабочих мигрантов на пособиях.
Да и некоторых не устраивает платить конские налоги, что они ищут новые налоговые резиденции.
Может мы пока не цивилизованный мир и нам это не подходить?
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:21
Может цивилизованный мир ошибается?
Держат у себя нерабочих мигрантов на пособиях.
Да и некоторых не устраивает платить конские налоги, что они ищут новые налоговые резиденции.
Может мы пока не цивилизованный мир и нам это не подходить?
Манипуляторы:
BIGor, bolex, budivelnik, chipmunk, komp, lapay, myshapiton, pesikot, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Первый, Подолянин
Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:23
Видимо да.
Манипуляторы:
BIGor, bolex, budivelnik, chipmunk, komp, lapay, myshapiton, pesikot, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Первый, Подолянин
Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:27
Думаю, всем было бы приятно.
Да и 10000 - это в серую.
А 50000 - в белую.
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BIGor, bolex, budivelnik, chipmunk, komp, lapay, myshapiton, pesikot, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Первый, Подолянин
Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:29
Не все это понимают, видимо.
Хочется задушить и обобрать.
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BIGor, bolex, budivelnik, chipmunk, komp, lapay, myshapiton, pesikot, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Первый, Подолянин
Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:30
А совсем недавно была инфа о снижении налогов.
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BIGor, bolex, budivelnik, chipmunk, komp, lapay, myshapiton, pesikot, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Первый, Подолянин
Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:38
Вот в этом и есть основная проблема. Платить больше он будет, но будет ли он получать больше, чем тот, кто вообще ничего не платит или платит по минимуму?
Тот, кто платит больше налогов, гуляет по тем же паркам, тротуарам, его дети учатся в тех же школах. Какие дополнительные выгоды получает тот, кто платит больше налогов?
Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:41
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